Леклер указав на головну проблему Феррарі на старті сезону Формули-1

Пілот Феррарі Шарль Леклер закликав свою команду зібратися, поки не стало занадто пізно, щоб боротися за трофеї.

Слова 27-річного монегаска наводить GPBlog.

Після багатообіцяючих результатів передсезонних тестів у Бахрейні Скудерія провалюється під час Гран-прі, у тому числі через погані виступи в кваліфікаціях.

У зв'язку із цим Леклер заявив, що так не може більше продовжуватися, якщо італійська стайня розраховує на щось цього року.

"Якщо ми продовжимо це робити (провалюватися в кваліфікаціях), нам буде дуже складно вигравати гонки. Якщо ми стартуватимемо на 3-4 позиції позаду, для нас це кінець гри. Тому нам треба покращити наші кваліфікаційні заїзди", – сказав Леклер.

За підсумками Гран-прі Китаю, в якому Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон фінішували п'ятим та шостим відповідно, обидва гонщики Феррарі були дискваліфіковані.

Нагадаємо, що цього тижня Формула-1 повернеться етапом в Японії. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх етапів сезону.