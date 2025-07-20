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Вплив Ньюї неймовірний: Астон Мартін прискорився у розробці боліда 2026 року

Олексій Погорелов — 20 липня 2025, 11:47
Едріан Ньюї
Едріан Ньюї
Астон Мартін

Керівник Астон Мартіна Енді Коуелл зізнався, що прихід Едріана Ньюї дозволив британському колективу значно прискоритися у розробці боліда нового регламенту.

Слова 56-річного британця наводить Motorsport.

Після майже 20 років роботи у Ред Булл Ньюї вирішив приєднатися до Астон Мартіна, який із великими сподіваннями тепер дивиться на сезон 2026 року.

"Те, що Едріан приєднався до нас у березні, розпочав роботу над креслярською дошкою і машиною, яка необхідна для цього, додало додаткового імпульсу тому, що ми робимо для 2026 року.

Напередодні Гран-прі Великої Британії Фернандо Алонсо і Ленс Стролл були в аеродинамічній трубі з моделлю та Едріаном.

Він розповідав про особливості моделі. Він розширює межі. Він упаковує десять речей у простір, куди зазвичай поміщається лише одна, і всі інженери бачать у цьому виклик. Це не лише інженери, це ціла група людей, які займаються розробкою аеродинаміки", – сказав Коуелл.

Керівник команди пояснив, що темпи, з якими колектив розробляє машину, вищі, ніж будь-коли раніше.

"Швидкість, з якою ми вносимо зміни в модель аеродинамічної труби 2026 року, вища, ніж будь-коли раніше. Це дійсно дуже вражає. Це як спостерігати за 100 людьми, які пробігають 100 метрів менш ніж за десять секунд, з ідеальною передачею естафети.

Це дуже цікаво бачити, і все це стало можливим завдяки наявності обладнання, людей і методів. Тож так, це захоплююча подорож у 2026 рік".

Після дванадцяти етапів Формули-1 сезону-2025 Астон Мартін посідає восьме місце Кубку конструкторів, заробивши 36 очок.

Раніше з'явилася інформація, що Рено може продати Альпін на тлі фінансового краху.

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