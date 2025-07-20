Вплив Ньюї неймовірний: Астон Мартін прискорився у розробці боліда 2026 року

Керівник Астон Мартіна Енді Коуелл зізнався, що прихід Едріана Ньюї дозволив британському колективу значно прискоритися у розробці боліда нового регламенту.

Слова 56-річного британця наводить Motorsport.

Після майже 20 років роботи у Ред Булл Ньюї вирішив приєднатися до Астон Мартіна, який із великими сподіваннями тепер дивиться на сезон 2026 року.

"Те, що Едріан приєднався до нас у березні, розпочав роботу над креслярською дошкою і машиною, яка необхідна для цього, додало додаткового імпульсу тому, що ми робимо для 2026 року.

Напередодні Гран-прі Великої Британії Фернандо Алонсо і Ленс Стролл були в аеродинамічній трубі з моделлю та Едріаном.

Він розповідав про особливості моделі. Він розширює межі. Він упаковує десять речей у простір, куди зазвичай поміщається лише одна, і всі інженери бачать у цьому виклик. Це не лише інженери, це ціла група людей, які займаються розробкою аеродинаміки", – сказав Коуелл.