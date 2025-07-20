Рено може продати Альпін на тлі фінансового краху

Великі фінансові проблеми Рено можуть змусити французького автовиробника продати команду Формули-1 Альпін.

Про це повідомляє Planet F1.

Згідно з джерелом, мова йде як про повний продаж стайні, так і про продаж великого пакету акцій.

Останній тиждень на фондовому ринку для Renault Group виявився провальним: автовиробник втратив 18% вартості своїх акцій після попередження про зниження прогнозу прибутку.

Після того, як у червні Лука де Мео залишив посаду генерального директора Рено, вільний грошовий потік компанії склав лише 47 мільйонів євро. За очікуваннями аналітиків, ця сума мала бути на рівні 645 мільйонів.

Це призвело до того, що вартість Рено (RENA.PA) впала на 18% до 33,8 євро за акцію. Ще 10 липня одна акція Рено коштувала 40,79 євро.

У Рено пояснили, що продажі автомобілів були нижчими, ніж очікувалося, але, незважаючи на захист від тарифів, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, показники компанії все ще залишаються млявими.

У зв'язку із цим французький автовиробник розглядає варіант із продажем Альпін або великого пакету акцій, щоб зменшити збитки та витрати на команду Формули-1. Нагадаємо, що Рено володіє 76% акцій Альпін, продавши 24% консорціуму інвесторів в середині 2023 року.

Минулого року французи ще більше зменшили свій вплив на команду, оголосивши про закриття програму виробництва власних двигунів для Формули-1, починаючи з наступного сезону. Альпін перейде на силові установки Мерседес. Вважається, що за рахунок цього французький колектив заощадить 100 мільйонів євро.