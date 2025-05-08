Радник Ред Булл: Цунода – перший, хто може відповідати рівню Ферстаппена

Радник Ред Булл Гельмут Марко висловив комплімент на адресу Юкі Цуноди, але при цьому він не забув нагадати про певні недоліки гонщика.

Слова 82-річного австрійця наводить RacingNews365.

З моменту свого підвищення Цунода тільки одного разу на фініші був близький до свого напарника Макса Ферстаппена. Це було на етапі в Бахрейні, де Макс фінішував шостим, а Юкі – дев'ятим.

В усіх інших випадках японець не наближався до чотириразового чемпіона світу. Але, на думку Марко, Цунода вже заслуговує на похвалу.

"Юкі – перший напарник, який може відповідати рівню Макса. Він набагато ближче до Ферстаппена, ніж був Ліам (Лоусон). І всього у своїй другій гонці з Ред Булл він фінішував в очках. Це був найкращий виступ і доказ того, що ми вчинили правильно. Коли востаннє у нас було два боліди в очках? Я не пам'ятаю. Проте, на жаль, Цунода все ще робить занадто багато помилок, коли на нього чиниться тиск", – сказав Марко.

Після шести етапів Формули-1 сезону-2025 Юкі Цунода має 9 очок, які дозволяють йому посідати 11 місце особистого заліку пілотів. У той же час Макс Ферстаппен має на 90 балів більше.

Раніше стало відомо, що у команді Альпін відбулися зміни: французький колектив вирішив замінити Джека Дуена на Франко Колапінто, а також був звільнений керівник Олівер Оукс.