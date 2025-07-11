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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Гонщик Формули-1 змушений ходити до психолога через проблеми з результатами

Олексій Погорелов — 11 липня 2025, 15:01
Юкі Цунода
Юкі Цунода
Ред Булл

Радник Ред Булл Гельмут Марко розповів про складну ситуацію з Юкі Цунодою.

Слова 82-річного австрійця наводить RacingNews365.

Цуноду підвищили з Рейсін Буллз до Ред Булл перед третім етапом поточного сезону. Проте у десятьох гонках 25-річний японець тільки тричі фінішував в очках. Востаннє це було ще на Гран-прі Емілії-Романьї.

Незважаючи на це, Марко заявив, що Цунода поступово все менше програє Максу Ферстаппену. І команда працює над цим, організувавши гонщику сеанси у спортивного психолога.

"Юкі Цуноді було складно на деяких Гран-прі, але в Англії ми вже побачили висхідну тенденцію. У більшості вільних практик відставання від Макса було меншим, ніж раніше, і він зміг стартувати в Англії з одинадцятого місця на решітці.

Ми провели інтенсивні обговорення з Юкі, він також працює зі спортивними психологами. На жаль, як і у Макса, у нього не було шансів у гонці з цим переднім антикрилом.

Але ми помічаємо поліпшення результатів, і ми оптимістично налаштовані, що незабаром це відобразиться в очках", – заявив Марко.

Після дванадцяти етапів сезону Юкі Цунода посідає 17-е місце особистого заліку, заробивши 10 очок. Ред Булл іде четвертим у Кубку конструкторів з 172 балами.

Нагадаємо, що 9 липня Ред Булл оголосив про звільнення Крістіана Хорнера з посади керівника команди.

автоспорт Формула 1 Ред Булл Юкі Цунода

Юкі Цунода

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