Антонеллі: Я заслужив свою першу перемогу, наступна мета – виграти чемпіонат світу

Гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі оцінив свою перемогу на етапі у Китаї та анонсував наступну мрію – виграти чемпіонат світу.

"Незадовго до того, як піднятися на подіум, я почув, як диктор автодрому назвав мене Кімі Райкконеном, і на мить я розгубився…. Але це був неймовірний момент. Почути гімн Мамелі, побачити команду під подіумом і отримати найбільший трофей – це щось неймовірне. Було б чудово так завершувати всі вихідні на трасі: це одне з найпрекрасніших і найсильніших відчуттів, які я коли-небудь відчував", – розповів він.

Також він оцінив свій статус претендента на титул чемпіона світу 2026 року.

"Ми провели лише два етапи, і, гадаю, попереду ще двадцять, якщо не брати до уваги Бахрейн і Саудівську Аравію. Зараз я хочу насолодитися цим результатом, але при цьому залишатися з ногами на землі. Я усвідомлюю, що є частиною великої команди і маю у своєму розпорядженні чудову машину, яка не ставить жодних обмежень: можна боротися за чемпіонат світу. Але перемогти Джорджа зовсім нелегко, треба продовжувати працювати і тиснути.

Я заслужив свою першу поул-позицію та першу перемогу. Тепер у мене є наступна мета, найбільша з усіх: виграти чемпіонат світу. Попереду на мене багато роботи", – сказав Антонеллі.