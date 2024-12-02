Альпін підтвердив заміну Окона на Дуена на етапі в Абу-Дабі
Джек Дуен та Естебан Окон
Формула-1
Альпін підтвердив попередню інформацію про заміну Естебана Окона на Джека Дуена ще до кінця сезону-2024.
Про це повідомляє сайт Формули-1.
За інформацією джерела, Гран-прі Катару все ж таки став останнім для 28-річного гонщика у складі французької команди, яка вирішила не чекати закінчення сезону.
"Команда хотіла б подякувати Естебану за час, проведений в команді, і він залишиться частиною історії команди, здобувши першу перемогу для Альпін у Формулі-1. Ми бажаємо Естебану всього найкращого в майбутньому", - йдеться у заяві Альпін.
Дуен виступить в усіх гоночних сесіях етапу в Абу-Дабі, який пройде з 6 по 8 грудня.
Проте Окон отримає свій час за кермом боліда Альпін. Француз візьме участь у шинних тестах в Абу-Дабі, які пройдуть через кілька днів після закінчення сезону-2024.
Нагадаємо, що Джек Дуен буде напарником П'єра Гаслі в Альпін у наступному сезоні. Естебан Окон у свою чергу виступатиме разом з Олівером Берманом у складі Хаас.