Альпін підтвердив заміну Окона на Дуена на етапі в Абу-Дабі

Альпін підтвердив попередню інформацію про заміну Естебана Окона на Джека Дуена ще до кінця сезону-2024.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

За інформацією джерела, Гран-прі Катару все ж таки став останнім для 28-річного гонщика у складі французької команди, яка вирішила не чекати закінчення сезону.

TEAM STATEMENT​@jackdoohan33 will race at the #AbuDhabiGP in place of Esteban Ocon pic.twitter.com/EcdCZrZTJA — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 2, 2024

"Команда хотіла б подякувати Естебану за час, проведений в команді, і він залишиться частиною історії команди, здобувши першу перемогу для Альпін у Формулі-1. Ми бажаємо Естебану всього найкращого в майбутньому", - йдеться у заяві Альпін.

Дуен виступить в усіх гоночних сесіях етапу в Абу-Дабі, який пройде з 6 по 8 грудня.

Проте Окон отримає свій час за кермом боліда Альпін. Француз візьме участь у шинних тестах в Абу-Дабі, які пройдуть через кілька днів після закінчення сезону-2024.

Нагадаємо, що Джек Дуен буде напарником П'єра Гаслі в Альпін у наступному сезоні. Естебан Окон у свою чергу виступатиме разом з Олівером Берманом у складі Хаас.