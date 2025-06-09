Алонсо: Наступний рік буде важливим фактором для моєї кар'єри, але не вирішальним

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо поговорив про те, що означатиме особисто для нього наступний сезон.

Слова 43-річного іспанця наводить Planet F1.

У 2026 році Формула-1 перейде на новий регламент, який може значно змінити розташування команд в ієрархії серії.

Дворазовий чемпіон світу вже казав, що сподівається поборотися за титул наступного сезону. Але він також вказав, що успішність 2026 року мати велике значення на його рішення щодо завершення кар'єри.

"Цей рік буде дуже важливим фактором, так. Але не вирішальним. Думаю, мені потрібно подивитися, як почнеться наступний сезон і наскільки я буду мотивований. Щороку на початку сезону настрій різний. З'являється інше відчуття того, як ти виступаєш, наскільки ти відчуваєш себе конкурентоспроможним, наскільки ти мотивований підтримувати свою фізичну форму на високому рівні, особиста ситуація, сімейна ситуація – всі ці речі відіграють роль у деяких важливих життєвих рішеннях", – сказав Нандо.

Іспанський гонщик нагадав, що майже все своє життя він бере участь у гонках. А тому йому треба бути на 100% упевненим, що він хоче остаточно піти з Формули-1.

"Я знаю, що дуже важливе рішення в житті прийде для мене в найближчому майбутньому, коли я перестану брати участь у перегонах. Свою першу гонку в картингу я провів у віці трьох років. Зараз мені 43. Тож, вже 40 років я тримаю кермо в руках і знаю, що одного дня мені доведеться зупинитися. І це важливе рішення, яке я ретельно обміркую. Я вже йшов з Формули-1 одного разу в 2018 році, і я повернувся, тому що мені це було потрібно. Тож при наступному рішенні я маю бути на 100% впевненим".

Контракт Фернандо Алонсо з Астон Мартін розрахований до кінця 2026 року, коли йому буде 45 років. Раніше Нандо заявляв, що він не збирається бути у Формулі-1 у 50-річному віці.

Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель став випускником Гарвардського університету.