Менселл вважає, що Алонсо зможе поборотися за чемпіонство у Формулі-1 сезону-2025
Фернандо Алонсо
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Чемпіон Формули-1 сезону-1992 британець Найджел Менселл вірить, що Фернандо Алонсо незважаючи на пристойний вік у наступному сезоні буде боротися за перемогу у чемпіонаті.
Його слова цитує topoffshoresportsbooks.
"З огляду на сучасні боліди, можна заявити, що 43 роки – це не вік, якщо ти у формі.
Так, я пішов у 41, але не тому, що був не у формі. Це сталося через те, що тоді політика у Формулі-1 була справжнім безумством.
Вважаю, Астон Мартін може здивувати будь-яку команду наступного року і точно роком пізніше. Але, сподіваюся, команда його збереже. Дуже сподіваюся", – заявив Менселл.
Нагадаємо, цього сезону іспанський пілот набрав 62 бали, що дозволяє йому посідати 9 місце у загальному заліку.