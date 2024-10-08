Менселл вважає, що Алонсо зможе поборотися за чемпіонство у Формулі-1 сезону-2025

Чемпіон Формули-1 сезону-1992 британець Найджел Менселл вірить, що Фернандо Алонсо незважаючи на пристойний вік у наступному сезоні буде боротися за перемогу у чемпіонаті.

Його слова цитує topoffshoresportsbooks.

"З огляду на сучасні боліди, можна заявити, що 43 роки – це не вік, якщо ти у формі.

Так, я пішов у 41, але не тому, що був не у формі. Це сталося через те, що тоді політика у Формулі-1 була справжнім безумством.

Вважаю, Астон Мартін може здивувати будь-яку команду наступного року і точно роком пізніше. Але, сподіваюся, команда його збереже. Дуже сподіваюся", – заявив Менселл.