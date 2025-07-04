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Загинув 20-річний іспанський мотогонщик

Олег Дідух — 4 липня 2025, 19:12
Загинув 20-річний іспанський мотогонщик
Борха Гомес
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Іспанський мотогонщик Борха Гомес загинув вчора, 3 липня, у віці 20 років.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, трагічний інцидент трапився на трасі Маньї-Кур у Франції. Гомес вилетів за межі траси в одному з поворотів.

Серйозних травм у цей момент іспанець не отримав, проте незабаром у нього врізався мотоцикл іншого гонщика, який впав у тому ж повороті. Саме мотоцикл іншого гонщика і наніс 20-річному іспанцеві травми, несумісні з життям.

Гомес був лідером європейської серії шосейно-кільцевих мотогонок Stock 600 і чемпіонату Іспанії з Супербайку. Виступав за команду Laglisse.

Нагадаємо, вчора, 3 липня, в автокатастрофі загинув форвард Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота.

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