Перший старт у сезоні: Дорощук заявлений на етап Діамантової ліги

Український стрибун у висоту Олег Дорощук проведе перший старт літнього сезону на Діамантовій лізі у Римі.

Про це йдеться на сайті турніру.

Для 23-річного спортсмена це буде перший старт в сезоні на етапі Діамантової ліги, востаннє він виступав у вересні минулого року. На фінальному етапі в бельгійському Брюсселі він став віцечемпіоном.

У березні Дорущук виступав на чемпіонаті світу в приміщенні, де з результатом 2 м 28 см посів п'яте місце. Перед цим Олег зумів виграти золото чемпіонату Європи, який проходив у нідерландському Апелдорні. Українець тоді показав результат 2 м 34 см.

Суперниками Дорощука у Римі будуть: Ромейн Бекфорд, Реймонд Річардс (обоє Ямайка), Олег Дорощук (Україна), Джувон Гаррісон (США), Гаміш Керр (Нова Зеландія), Мануель Ландо, Маттео Сіолі, Стефано Соттіле (всі – Італія), Ян Штефела (Чехія), Ву Санхьок (Республіка Корея).

Етап Діамантової ліги у Римі відбудеться у п'ятницю 6 червня.