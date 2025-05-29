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Перший старт у сезоні: Дорощук заявлений на етап Діамантової ліги

Олександр Булава — 29 травня 2025, 22:42
Перший старт у сезоні: Дорощук заявлений на етап Діамантової ліги
Олег Дорощук
Getty Images

Український стрибун у висоту Олег Дорощук проведе перший старт літнього сезону на Діамантовій лізі у Римі.

Про це йдеться на сайті турніру.

Для 23-річного спортсмена це буде перший старт в сезоні на етапі Діамантової ліги, востаннє він виступав у вересні минулого року. На фінальному етапі в бельгійському Брюсселі він став віцечемпіоном.

У березні Дорущук виступав на чемпіонаті світу в приміщенні, де з результатом 2 м 28 см посів п'яте місце. Перед цим Олег зумів виграти золото чемпіонату Європи, який проходив у нідерландському Апелдорні. Українець тоді показав результат 2 м 34 см.

Суперниками Дорощука у Римі будуть: Ромейн Бекфорд, Реймонд Річардс (обоє Ямайка), Олег Дорощук (Україна), Джувон Гаррісон (США), Гаміш Керр (Нова Зеландія), Мануель Ландо, Маттео Сіолі, Стефано Соттіле (всі – Італія), Ян Штефела (Чехія), Ву Санхьок (Республіка Корея).

Етап Діамантової ліги у Римі відбудеться у п'ятницю 6 червня.

Олег Дорощук Діамантова ліга 2025

Олег Дорощук

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