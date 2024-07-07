Магучіх: Це був неймовірний стрибок
Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 та чемпіонка світу-2023 Ярослава Магучіх пояснила встановлення світового рекорду у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі.
Про це вона розповіла у коментарі після змагання.
"Я почуваюся фантастично, бо це був неймовірний стрибок, і мені вдалося побити рекорд у першій спробі! Це навіть більш ніж неймовірно, тому що перед цим я з другої спроби взяла 2,07 і це вже був мій персональний рекорд.
Моя тренерка сказала мені, що, мабуть, варто зупинитися, тому що Олімпіада наближається і це більш важливо. Але я відчувала, що можу зробити це і, відверто кажучи, я хотіла спробувати побити світовий рекорд - і я зробила це у першій спробі!
Разом з моїми тренерами ми зробили чимало роботи, важкої роботи, в тому числі відновлення після невеликого ушкодження, яке у мене було перед чемпіонатом Європи. Тепер я здорова, я готова боротися і я побила мій власний Світовий рекорд тут, у Парижі, де люди дуже підтримували мене!
З нетерпінням чекаю Олімпійських Ігор: впевнена це буде круте змагання й атмосфера буде ще більш вражаюча, але водночас я знаю, що це буде важко і конкуренція буде на найвищому рівні. Найбільші змагання, такі як Олімпіада, вимагають від атлета бути ментально дуже сильним. Та як каже моя тренерка, це - свято і ти однозначно маєш насолоджуватись ним!", — сказала Магучіх.
Українка побила рекорд Стефки Костадінової, який тримався з 1987 року. До цього її "personal best" був 2,06 м, який вона встановила у 2021 році на змаганнях у Словаччині.
Топ-5 результатів в історії жіночих стрибків у висоту
- Ярослава Магучіх (2024 рік) — 2,10 м;
- Стефка Костадінова (1987 рік) — 2,09 м;
- Стефка Костадінова (1986 рік) — 2,08 м;
- Кайса Берквіст (2006 рік) — 2,08 м;
- Бланка Влашич (2009 рік) — 2,08 м.