Магучіх: Це був неймовірний стрибок

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 та чемпіонка світу-2023 Ярослава Магучіх пояснила встановлення світового рекорду у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Про це вона розповіла у коментарі після змагання.

"Я почуваюся фантастично, бо це був неймовірний стрибок, і мені вдалося побити рекорд у першій спробі! Це навіть більш ніж неймовірно, тому що перед цим я з другої спроби взяла 2,07 і це вже був мій персональний рекорд.

Моя тренерка сказала мені, що, мабуть, варто зупинитися, тому що Олімпіада наближається і це більш важливо. Але я відчувала, що можу зробити це і, відверто кажучи, я хотіла спробувати побити світовий рекорд - і я зробила це у першій спробі!

Разом з моїми тренерами ми зробили чимало роботи, важкої роботи, в тому числі відновлення після невеликого ушкодження, яке у мене було перед чемпіонатом Європи. Тепер я здорова, я готова боротися і я побила мій власний Світовий рекорд тут, у Парижі, де люди дуже підтримували мене!

З нетерпінням чекаю Олімпійських Ігор: впевнена це буде круте змагання й атмосфера буде ще більш вражаюча, але водночас я знаю, що це буде важко і конкуренція буде на найвищому рівні. Найбільші змагання, такі як Олімпіада, вимагають від атлета бути ментально дуже сильним. Та як каже моя тренерка, це - свято і ти однозначно маєш насолоджуватись ним!", — сказала Магучіх.