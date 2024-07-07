Костадінова про рекорд Магучіх: Я була впевнена, що це колись станеться

Колишня легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Стефка Костадінова вважає, що українка Ярослава Магучіх встановила історичне досягнення на етапі Діамантової ліги у Парижі, коли взяла висоту 2,10 м та побила її рекорд (2,09 м).

Цитує Костадінову НОК Болгарії.

"Я рада, що світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок зараз становить 210 см. Я була впевнена, що це колись станеться. Досягнення українки Ярослави Магучіх є історичним не лише тому, що вона побила рекорд, який тримався 37 років, а й тому, що ці 210 см доводять, що людські можливості безмежні, і розвіюють сумніви песимістів із їхніми заявами про те, що деякі рекорди в легкій атлетиці залишаться назавжди.

Місяць тому в Римі я була серед офіційних осіб, які нагороджували Магучіх після того, як вона виграла європейське золото. Під час церемонії я міцно обійняла її й прошепотіла їй на вухо, що вона готова до світового рекорду. Ми навіть посміялися, тому що я їй сказала, що на Олімпіаді в Парижі вона могла б стрибнути на 207 см, а потім націлитись на 210 см, і вона це зробила тут, прямо в Парижі, незадовго до Олімпіади.

Я ще раз вітаю Магучіх, бажаю їй нових перемог і рекордів, але не перестаю вірити, що колись рекорд знову стане болгарським. Є певний символізм у тому факті, що новина дійшла до мене в Римі, де 37 років тому я стрибнула на 209 см. Тепер Магучіх стрибнула на 210 см у Парижі, де, можливо, також символічно Олімпійські ігри починаються за кілька днів", — сказала Костадінова.