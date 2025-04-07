Магучіх розповіла, хто серед українських легкоатлетів був взірцем для неї
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла, що в плані стрибків у висоту для неї є взірцем інша українка Юлія Левченко.
Слова Ярослави передає RedBull, з яким вона нещодавно підписала спонсорський контракт.
Серед усіх легкоатлетів Магучіх захоплюється норвежцем Карстеном Вархольмом та шведом Армано ‘Мондо’ Дюплантісом. Проте головною зіркою легкої атлетики українка називає ямайського спринтера Усейна Болта.
"Він підняв легку атлетику на новий рівень, адже робив із неї справжнє шоу. Він був шоуменом у світі спорту. Ним і залишається. Я дивилася, як він бігає, як перемагає, і думала: "Я теж так хочу", – сказала Магучіх.
Раніше Магучіх поділилася фотографіями з узбережжя Атлантичного океану в Португалії. Спортсменка розповіла, що це лише невеликий відпочинок перед стартом Діамантової ліги.
Напередодні українська стрибунка у висоту здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, що проходив у китайському Нанкіні. Ярослава також зізналася, що відчувала дискомфорт в нозі.
Перед цим Ярослава втретє поспіль стала чемпіонкою Європи в приміщенні.