Магучіх розповіла, хто серед українських легкоатлетів був взірцем для неї

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла, що в плані стрибків у висоту для неї є взірцем інша українка Юлія Левченко.

Слова Ярослави передає RedBull, з яким вона нещодавно підписала спонсорський контракт.

Серед усіх легкоатлетів Магучіх захоплюється норвежцем Карстеном Вархольмом та шведом Армано ‘Мондо’ Дюплантісом. Проте головною зіркою легкої атлетики українка називає ямайського спринтера Усейна Болта.

" Він підняв легку атлетику на новий рівень, адже робив із неї справжнє шоу. Він був шоуменом у світі спорту. Ним і залишається. Я дивилася, як він бігає, як перемагає, і думала: "Я теж так хочу" , – сказала Магучіх.

Раніше Магучіх поділилася фотографіями з узбережжя Атлантичного океану в Португалії. Спортсменка розповіла, що це лише невеликий відпочинок перед стартом Діамантової ліги.

Напередодні українська стрибунка у висоту здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, що проходив у китайському Нанкіні. Ярослава також зізналася, що відчувала дискомфорт в нозі.

Перед цим Ярослава втретє поспіль стала чемпіонкою Європи в приміщенні.