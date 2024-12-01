Магучіх: Дніпро – мій дім, в якому я не боюся російських обстрілів

Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики у стрибках у висоту Ярослава Магучіх кожного разу, як з'являється можливість, повертається до рідного Дніпра.

Про свої стосунки з українським містом 23-річна спортсменка розповіла в інтерв'ю Чемпіону.

"Коли повертаюся у рідне місто, то видихаю. Думаю: "Я вдома, нарешті". Завжди чекаю цього моменту, щоб побачитись з батьками, з сестрою, з рідними, з друзями і з котом. Не забуваємо про кота. Я тут виросла, тут мої люди. Зараз ми йдемо парком, де я люблю гуляти, заряджатися енергією. Саме тут я тренувалася, бігала гірки, робила різні вправи в дитинстві", – сказала Ярослава.

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Магучіх, яку визнали найкращою легкоатлеткою 2024 року, запевнила, що вона не боїться щоденних обстрілів міста російськими окупантами.

"Як би це не звучало, я не боюсь обстрілів, тому що я вдома. Хочу продовжувати своє життя в Україні. А за кордоном зараз тому, що це єдиний шлях показувати гідні результати, представляти свою країну на міжнародній арені, нагадувати світу, що ми продовжуємо боротися і війна ще не закінчилася".

Старт сезону в 2022 році був для неї чудовою можливістю розповісти світу про російську агресію.

"Це був такий шанс говорити, кричати про війну. Тоді в Белграді, напевно, був перший раз, коли я настільки сильно мріяла і хотіла вибороти саме золото, а не будь-яку іншу нагороду. Для того, щоб потім поспілкуватись з медіа про Україну".

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх поділилася історією появи своєї туристичної ковдри, яку спортсменка зробила популярною.

Також українка повідомила, що вона не хоче зупинятися на досягнутому – у її планах оновити власний світовий рекорд, який вона встановила минулого літа.