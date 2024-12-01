"Спляча красуня" Магучіх згадала історію появи на змаганнях її відомої туристичної ковдри

Новоспечена найкраща легкоатлетка 2024 року в світі Ярослава Магучіх розсказала історію появи своєї туристичної ковдри, у якій вона "спить" під час змагань.

Про це олімпійська чемпіонка розповіла в інтерв'ю Чемпіону.

"Звичайно, я не спала. Закриваю очі, щоб відновитися, подумати про новий стрибок. На матраці у секторі я лежу ще з 2018-го, бо це зручно. А ковдра з'явилась після Олімпіади в Токіо. Там було спекотно, і під звичайною я перегрівалася, потім навпаки ставало холодно. Тренер Сергій Петрович запропонував купити туристичну ковдру для походів. Вона допомогла з терморегуляцією. А лежу я, щоб менше разів вставати, розминатися, бігати, щоб всю енергію витрачати тільки на стрибок", – сказала Ярослава.

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І хоча подібним вона займається вже протягом трьох років, Ярослава лише зараз отримала статус "сплячої красуні".

"Мене це потішило. Ще один шанс нагадати світу про війну в Україні. Найбільше мені сподобалися українські меми з котиками: "Ярослава, прокидайся, вже Олімпіада закінчилась. Ярослава, F-16 вже в Україні".

Раніше Ярослава Магучіх розкрила секрет того, за рахунок чого вона змогла побити багаторічний рекорд Стефки Костадінової.