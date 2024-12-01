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Магучіх розповіла, що стало однією з причин її світового рекорду

Олексій Мурзак — 1 грудня 2024, 18:27
Магучіх розповіла, що стало однією з причин її світового рекорду
Ярослава Магучіх
Getty Images

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх зізналася, що однією з причин її світового рекорду став розбіг, техніку якого протягом 2024 року змінювали двічі.

Про це легкоатлетка розповіла в інтерв'ю Чемпіону.

За словами Ярослави, раніше перші її кроки під час розбігу були стрибкові, потім їх замінили біговими, щоб вона не витрачала зайвої енергії.

"Перед літнім сезоном ми додали ще два кроки. Тобто в мене було 9 кроків, а стало 11. І ось березень, квітень, травень, весь цей час я стрибала і намагалася усвідомити зміни, запам'ятати, що треба робити. Коли стрибаєш 7 років, і в тебе один розбіг, а тут бах, і треба все змінювати", – розповіла Магучіх.

2024 рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці Ярослави Магучіх. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги. Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.

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