Олімпійський чемпіон достроково завершив сезон через розрив зв'язок щиколотки

Індійський метальник списа Нірадж Чопра заявив, що був вимушений припинити виступи через розрив зв'язок щиколотки, якого він зазнав під час тренування.

Про це він повідомив у власному Інстаграмі.

"Після періоду наполегливої праці я нарешті відчув, що набираю той темп, якого так прагнув, показавши найкращий результат сезону в Лозанні. На жаль, незабаром після цього під час тренування я отримав розрив зв'язок у щиколотці. Після обговорення з лікарем та командою ми вирішили, що я пропущу решту цього сезону. Це прикро, особливо тому, що я відчував, що вже майже знайшов свій ритм. Але, як кажуть, невдачі – це частина шляху. Зараз я зосереджуюся на повноцінному відновленні та поверненні ще сильнішим. Дякую всім за любов і підтримку", – написав легкоатлет.

Таким чином, індієць пропустить фінал Діамантової ліги, до якого він напередодні кваліфікувався, абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики (новостворений турнір, який має вперше пройти у 2026 році) та не поїде на Азійські ігри у складі збірної.

Зауважимо, що Чопра є чемпіоном Олімпійських ігор 2020 року в Токіо та "срібним" призером ОI-2024 в Парижі. Він перший представник Азії, хто здобув золоту медаль на рівні Олімпіади серед метальників списа.

Окрім того, він став чемпіоном світу та віцечемпіоном світу у 2023 і 2022 роках відповідно, двічі вигравав Азійські ігри, тріумфував у чемпіонаті Азії та здобував першість у Діамантовій лізі 2022 року в Цюріху.

Нагадаємо, що напередодні український метальник списа Артур Фельфнер посів 8-ме місце на етапі легкоатлетичної Діамантової ліги у швейцарській Лозанні.