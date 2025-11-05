Українська правда
З дивана легко про це говорити: голова НОК України висловився щодо критики на адресу Магучіх

Олексій Мурзак — 5 листопада 2025, 16:15
Голова Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт висловився відносно критики на адресу української легкоатлетки Ярослави Магучіх, наголосивши, що вона необґрунтована.

Свою думку він висловив у інтерв'ю LB.ua.

"Навіть не хочу про це чути. З дивана легко критикувати. Магучіх – найкраща у своїй справі у світі, і це факт. Перемагає, допомагає й прославляє! Психологічний тиск, травми – це чинники, які безумовно впливають на стан будь-якого спортсмена, але навіть попри це вона продемонструвала гарний результат на чемпіонаті світу.

Нам головне, щоб вона спокійно підготувалася до Олімпійських ігор. Звісно, приємно, коли наш спортсмен завжди перемагає, але так не буває", – зазначив він.

Нагадаємо, у 2025 році Ярослава здобула бронзу чемпіонату світу, срібло у фіналі Діамантової ліги та стала чемпіонкою Європи у приміщенні.

Ярослава Магучіх

