Магучіх засвітила розкішний годинник за 200 тисяч гривень у новій осінній фотосесії

Богдан Войченко — 27 жовтня 2025, 10:03
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх опинилася в центрі уваги шанувальників через елегантний образ і розкішний аксесуар.

24-річна українська зірка легкої атлетики поділилася в Instagram новими осінніми світлинами, де позує у затишному светрі в теплих відтінках.

Проте головну увагу підписників привернув її годинник Omega Constellation модель із синім циферблатом, діамантовими вставками та двоколірним браслетом.

Вартість цього елітного аксесуара стартує від понад 200 тисяч гривень. Усередині 29-міліметрового корпусу калібр Master Chronometer 8700, відомий своєю надточністю та стійкістю до магнітних полів.

Нагадаємо, на останньому турнірі цього року з легкої атлетики, ЧС-2025 у Токіо, Магучіх завоювала бронзу в стрибках у висоту. Пізніше українка зізналася, що розчарована своїми виступами у поточному сезоні.

Напередодні Ярослава розповіла про свій найбільший донат для Збройних сил України.

Також зіркова спортсменка поділилася кумедною історією про те, як вона у дитинстві вкрала кавун.

