Магучіх засвітила розкішний годинник за 200 тисяч гривень у новій осінній фотосесії

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх опинилася в центрі уваги шанувальників через елегантний образ і розкішний аксесуар.

24-річна українська зірка легкої атлетики поділилася в Instagram новими осінніми світлинами, де позує у затишному светрі в теплих відтінках.

Проте головну увагу підписників привернув її годинник Omega Constellation – модель із синім циферблатом, діамантовими вставками та двоколірним браслетом.

Вартість цього елітного аксесуара стартує від понад 200 тисяч гривень. Усередині 29-міліметрового корпусу – калібр Master Chronometer 8700, відомий своєю надточністю та стійкістю до магнітних полів.

Нагадаємо, на останньому турнірі цього року з легкої атлетики, ЧС-2025 у Токіо, Магучіх завоювала бронзу в стрибках у висоту. Пізніше українка зізналася, що розчарована своїми виступами у поточному сезоні.

Напередодні Ярослава розповіла про свій найбільший донат для Збройних сил України.

Також зіркова спортсменка поділилася кумедною історією про те, як вона у дитинстві вкрала кавун.