Володарку світового рекорду дискваліфікували на 3 роки

Рекордсменка світу з жіночого марафону Рут Чепнгетіч була дискваліфікована на три роки після того, як кенійка визнала порушення антидопінгових правил.

Чепнгетича було тимчасово відсторонено в липні після позитивного тесту на гідрохлортіазид – заборонений сечогінний засіб, який зазвичай використовується як маскувальний агент. Цей тест вона здала 14 березня.

Досягнення Чепнгетіч, що передували цьому допінг-тесту, зокрема її світовий рекорд у дві години дев'ять хвилин і 56 секунд у Чикаго в жовтні 2024 року, залишаться в силі.

Підрозділ з питань чесності у легкій атлетиці (AIU) вимагав чотирирічної дискваліфікації, але покарання 31-річної спортсменки було зменшено до трьох років, оскільки вона визнала порушення.

Однак, AIU продовжить розслідувати докази з телефону Чепнгетіч, які, на її думку, вказують на "обґрунтовану підозру, що її позитивний тест міг бути навмисним", включаючи повідомлення, датовані 2022 роком.

Сліди гідрохлортіазиду нижче мінімального рівня звітності також були виявлені у зразку, зібраному в Чепнгетичі двома тижнями раніше, 28 лютого.

На пізнішому допиті, 11 липня, Чепнгетіч пред'явили вищезгадані підозрілі докази, отримані з її телефону.

31 липня Чепнгетіч змінила свої пояснення, заявивши, що прийняла ліки своєї покоївки, позначені як гідрохлортіазид, після того, як їй стало погано за два дні до позитивного тесту.

AIU мала "серйозні застереження щодо достовірності нової версії подій". Автоматичне скорочення терміну покарання на один рік було застосовано після того, як Чепнгетіч визнав порушення антидопінгових правил протягом необхідних 20 днів.

Трирічна дискваліфікація почалася 19 квітня, коли Чепнгетич добровільно погодився на тимчасове відсторонення, а результати, нагороди, титули, участь у змаганнях та призові гроші спортсмена з 14 березня були анульовані.

Голова AIU Девід Хоуман заявив, що ця справа підкреслює, що "ніхто не стоїть вище правил".

