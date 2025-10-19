Українець Ткачук виграв 24-годинний ультрамарафон у Франції

Українець Андрій Ткачук став переможцем 24-годинного ультрамарафону, який відбувався з 18 по 19 жовтня.

Подія відбулась у місті Альбі, а загалом ультрамарафон налічував понад 200 учасників. Серед жінок змагання виграла представниця Великої Британії Сара Вебстер.

Зазначимо, що Ткачук – учасник російсько-української війни у складі батальйону "Січ", захищав державу на сході країни.

У 2019 році спортсмен вже брав участь в ультрамарафоні в Альбі, але тоді посів 10 місце, подолавши 262,788 кілометра. Минулого року Ткачук виграв BukoTrail-2024, пробігши 78 км.

Також в активі Ткачука є національний рекорд України – на чемпіонаті України з 48-годинного бігу марафонець подолав 435,466 кілометра.

