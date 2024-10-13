На 2 хвилини швидше. На Чиказькому марафоні встановлено неймовірний світовий рекорд

Кенійська бігунка Рут Чепнгетіч побила світовий рекорд на Чиказькому марафоні, пробігши дистанцію за 2:09:56, що на дві хвилини швидше попереднього рекорду.

Про це повідомляє Міжнародна федерація легкої атлетики.

Чепнгетіч оформила свою третю перемогу на цьому марафоні і покращила свій особистий рекорд на більш ніж чотири хвилини. Цікаво, що в чоловічій гонці лише дев'ять спортсменів пробігли швидше.

"Я почуваюся чудово. Я дуже пишаюся собою. Це моя мрія. Я багато боролась, думала про світовий рекорд. Світовий рекорд повернувся до Кенії, і я присвячую цей світовий рекорд Келвіну Кіптуму".

У чоловіків переміг кенійський бігун Джон Корір (2:02:43) з другим найшвидшим часом в історії марафону в Чикаго після світового рекорду 2:00:35, встановленого минулого року покійним Келвіном Кіптумом.

Повідомляється, що Чепнгетіч та Корір відірвалися від суперників із самого початку, а потім утримували свої позиції протягом всієї гонки, і фінішували першими.