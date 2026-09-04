Дюплантіс несподівано знявся з фіналу Діамантової ліги: відома причина

Олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен Арман Дюплантіс не виступить у фіналі Діамантової ліги 2026 зі стрибків із жердиною. Шведський легкоатлет був змушений знятися зі змагань безпосередньо перед стартом.

Як повідомляє шведський телеканал SVT, під час розминки Дюплантіс відчув дискомфорт у паховій області.

Рішення про зняття 26-річний Дюплантіс ухвалив після розминки. Точний характер ушкодження наразі не повідомляється.

Таким чином, головний фаворит змагань не вийде в сектор. У фіналі стрибків із жердиною виступлять Еммануїл Караліс (Греція), Сондре Гутторумсен (Норвегія), Куртіс Маршалл (Австралія), Сем Кендрікс (США), Баптіст Тьєрі (Франція) та Бен Бродерс (Бельгія).

Нагадаємо, в серпні Дюплантіс мав проблеми зі шлунком через індійську страву перед фіналом чемпіонату Європи.