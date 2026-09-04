Грек Кораліс із рекордом турніру виграв фінал Діамантової ліги у стрибках з жердиною

У п'ятницю, 4 вересня, відбувся фінал Діамантової ліги у секторі зі стрибків із жердиною, де перемогу з рекордом турніру здобув представник Греції Еммануїл Караліс.

Його результат склав 6.12 м. Другим став Сондре Гуттормсен з Норвегії, а "бронзу" виграв австралієць Кьортіс Маршалл.

Як відомо, олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен у цій дисципліні Арман Дюплантіс не виступив у фіналі та змушений був знятися зі змагань безпосередньо перед стартом через ушкодження.

Діамантова ліга-2026

Фінал, 4 вересня

Стрибки з жердиною, чоловіки

Напередодні українець Олег Дорощук виграв "бронзу" у стрибках у висоту в межах фіналу Діамантової ліги, який проходить у Брюсселі, Бельгія.