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Грек Кораліс із рекордом турніру виграв фінал Діамантової ліги у стрибках з жердиною

Олексій Мурзак — 4 вересня 2026, 23:35
Грек Кораліс із рекордом турніру виграв фінал Діамантової ліги у стрибках з жердиною
Еммануїлл Караліс
Getty Images

У п'ятницю, 4 вересня, відбувся фінал Діамантової ліги у секторі зі стрибків із жердиною, де перемогу з рекордом турніру здобув представник Греції Еммануїл Караліс.

Його результат склав 6.12 м. Другим став Сондре Гуттормсен з Норвегії, а "бронзу" виграв австралієць Кьортіс Маршалл.

Як відомо, олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен у цій дисципліні Арман Дюплантіс не виступив у фіналі та змушений був знятися зі змагань безпосередньо перед стартом через ушкодження.

Діамантова ліга-2026

Фінал, 4 вересня

Стрибки з жердиною, чоловіки

Напередодні українець Олег Дорощук виграв "бронзу" у стрибках у висоту в межах фіналу Діамантової ліги, який проходить у Брюсселі, Бельгія.

Діаманто ліга Арман Дюплантіс стрибки з жердиною

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