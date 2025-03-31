Колишній футболіст Челсі пробіжить Лондонський марафон заради хворого сина

Колишній гравець лондонського Челсі Стів Сідвелл візьме участь у Лондонському марафоні.

Про це пише The Mirror.

У його сина діагностували захворювання серця. Телеексперт буде збирати гроші для Британського кардіологічного фонду.

Вибір Сідвеллом поважної причини зводиться до трьох особистих факторів. У його батька стався серцевий напад, коли Стів готувався до сезону, ще коли був гравцем. Він був разом з Гленном Годдлом, коли сім років тому в телевізійної студії у колишнього тренера збірної Англії трапилася зупинка серця. А в молодшого сина Сідвелла, Ленні, діагностували рідкісне захворювання, яке потребує регулярних перевірок.

Стів є вихованцем Арсенала, але за "канонірів" не грав. Виступав за Брентфорд, Брайтон, Редінг, Челсі, Астон Віллу, Фулгем та Сток Сіті. Зіграв 5 матчів за молодіжну збірну Англії.

Нагадаємо, бразильський футболіст чеського Пардубіце Леандро Ліма раптово помер у 23-річному віці.