Дюплантіс програв на етапі Діамантової ліги вперше з 2023 року

Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс посів друге місце за підсумками етапу Діамантової ліги. Поразка дворазового олімпійського чемпіона на цих змаганнях сталася вперше із липня 2023 року.

Світовий рекордсмен зупинився на позначці 5.80 метра. Швед двічі не зміг перелетіти планку на висоті 6.00 метра, а останню спробу переніс на 6.05 метра, проте вона також виявилася невдалою.

Перше місце з результатом 5.90 метра посів австралієць Кертіс Маршалл. Для нього це дебютна золота нагорода на етапах Діамантової ліги. Трійку лідерів замкнув француз Батіст Тьєррі.

Діамантова ліга. Стокгольм. Стрибки із жердиною, чоловіки

Кертіс Маршалл (Австралія) – 5.90 м Арман Дюплантіс (Швеція) – 5.80 м Батіст Тьєррі (Франція) – 5.80 м Менно Влон (Нідерланди) – 5.80 м Закарі Бредфорд (США) – 5.80 м

Зауважимо, що серія перемог Армана Дюплантіса на етапах Діамантової ліги налічувала 20 стартів поспіль. За цей час він здобув два титули чемпіона світу та "золото" на Парижа-2024.

Нагадаємо, що на першому етапі Діамантової ліги Дюплантіс здобув перемогу, подолавши висоту 6,12 метра та встановив рекорд етапу.