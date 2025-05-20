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Ткачук та Кохан виступлять на етапі Континентального туру у Загребі

Олександр Булава — 20 травня 2025, 20:30
Ткачук та Кохан виступлять на етапі Континентального туру у Загребі
Михайло Кохан
Getty Images

Українські легкоатлети Вікторія Ткачук та Михайло Кохан виступлять на турнірі серії Континентального золотого туру Меморіалі Бориса Ханзековича, який відбудеться у Загребі (Хорватія).

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Для 30-річної Ткачук це буде перший старт після Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Тоді вона достроково завершила сезон через потребу у відновленні. Українка заявлена на біг 400 м з бар'єрами.

У метанні молота Україну представлятиме Михайло Кохан. Нещодавно спортсмен показав найкращий результат у сезоні – українець виграв турнір в Туреччині, метнувши молот на 80,73 м.

Нагадаємо, напередодні Ярослава Магучіх виграла золотий етап Континентального туру в Японії. Ще один українець Артур Фельфнер став восьмим у метанні списа.

Михайло Кохан Вікторія Ткачук

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