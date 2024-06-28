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Кохан пропустив фінал чемпіонату України через хворобу

Микола Дендак — 28 червня, 18:02
Кохан пропустив фінал чемпіонату України через хворобу

Український легкоатлет Михайло Кохан пропустив фінал чемпіонату України з метання молоту через хворобу.

Про це розповів державний тренер збірної України з легкої атлетики Олексій Сердюченко для Суспільного Спорт.

"У Римі, під час фіналу він виглядав дуже важко. З температурою метав — такі речі не проходять без певних наслідків. Через стан здоров'я у нього відбувся маленький збій форми, тож він планово пропустить ці змагання і матиме час підготуватися до Олімпійських ігор", сказав Сердюченко.

Зазначається, що це та сама хвороба, якої він зазнав ще під час чемпіонату Європи, який проходив у італійському Римі. Тоді українець, попри температуру 39 градусів, здобув бронзу.

Для Кохана це була дебютна нагорода на континентальній першості та четверта для України в Римі.

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Михайло Кохан

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