Українські легкоатлети здобули три золота на чемпіонаті Асоціації балканських федерацій у Туреччині

Українські легкоатлети стали переможцями у трьох дисциплінах на чемпіонаті Асоціації балканських федерацій, який проходив у турецькому Ізмірі.

Про їхні результати повідомила Федерація легкої атлетики України.

Українська жіноча четвірка посіла перше місце в естафеті 4х400 метрів, подолавши дистанцію за 3 хвилини та 31,36 секунди. Перемогу команді принесли Мар’яна Шостак, Катерина Климюк, Марія Буряк і Тетяна Мельник.

У чоловічому розряді українці також фінішували першими, показавши результат 3 хвилин 7,16 секунди. Команду представляли Данило Даниленко, Євген Гуцол, Нікіта Родченков і Олександр Погорілко.

Ще одне золото виборов стрибун з жердиною Ілля Кравченко, який узяв висоту 5,30 метра і за додатковими показниками випередив грека Йоанніса Різоса.

Нагадаємо, нещодавно мережу сколихнув скандал за участі президента Федерації легкої атлетики Закарпаття, який тренується у формі з написом "Росія" та закликає відокремити регіон від України.