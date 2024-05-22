Скандальні відео: президент федерації носить одяг з написом "Росія" та говорить про відокремлення Закарпаття

Журналіст і блогер Віталій Глагола опублікував відео, де президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко тренується у формі з написом "Росія" та говорить про відокремлення Закарпаття від України.

Відповідні записи з'явилися у нього в телеграм-каналі.

Зазначимо, що ФЛАУ у відповідь опублікувала офіційну заяву, в якій звернулася до правоохоронних органів, щоб ті з’ясували всі обставини й дали правову оцінку таким діям, а також наголосила, що федерація вивчить подробиці ситуації та підготує оперативний розгляд питання.

Окрім цього, Федерація легкої атлетики України пообіцяла зробити усе можливе, щоб самим з’ясувати всі обставини та винести відповідне рішення в рамках їхніх повноважень.