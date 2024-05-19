Рижикова виборола бронзу на етапі Діамантової ліги

Українська бігунка Анна Рижикова посіла третє місце на етапі Діамантової ліги, який проходить у Марракеші (Марокко).

Українка пробігла 400 метрів з бар'єрами за 55.06 секунди та перевершила свій найкращий результат сезону на 0.77 секунди. Швидшими за неї були лише Расселл Клейтон (53.98) та Шіян Селмон (54.27).

Востаннє на цьому турнірі Анна отримувала нагороду в червні 2022 року.

Напередодні Рижикова завоювала золото з бігу на 400 метрів з бар’єрами на турнірі в Італії.

Нагадаємо, що українка є бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2012 у Лондоні. Також Анна чотири рази ставала призеркою чемпіонатів Європи — срібло у 2014 та 2018 роках, а також бронза 2012 та 2022 року.