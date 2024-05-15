Рижикова завоювала золото з бігу на 400 метрів з бар’єрами на турнірі в Італії

Українська легкоатлетка Анна Рижикова здобула золоту нагороду в бігу на 400 метрів з бар’єрами на змаганнях Savona International Meeting, які відбуваються в Італії.

Українка фінішувала з результатом 55,83 секунди. Другою стала італійка Аліче Мураро, трійку на п'єдесталі пошани замкнула ще одна представниця Італії Елеонора Марк’яндо.

Нагадаємо, що Рижикова є бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2012 у Лондоні. Також Анна чотири рази ставала призеркою чемпіонатів Європи — срібло у 2014 та 2018 роках, а також бронза 2012 та 2022 року.