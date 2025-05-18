Оляновська перемогла на командному чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби

Українка Людмила Оляновська стала переможницею чемпіонату Європи зі спортивної ходьби, який відбувся у чеському місті Подєбради.

У першій половині дистанції у 20 кілометрів в першій трійці було одразу дві наших співвітчизниці – Оляновська лідирувала, а Марія Сахарук йшла третьою.

Попри ту боротьбу, яку нав'язала француженка Клеманс Беретта, спортсменка почала йти у відрив починаючи з 16-го кілометру та впевнено втримала свою перемогу із результатом 1:27:56.

Марія Сахарук фінішувала дев’ятою (1:31:29), Олена Собчук – 14-ю (1:32:05), а Валерія Шоломіцька – 18-ю (1:34:35).

Ці результати, разом з перемогою Оляновської, дозволили жіночій команді України виграти бронзу командного заліку на дистанції 20 кілометрів.

Зазначимо, що це перша особиста медаль у жіночих командних змаганнях для України. Серед чоловіків золоту медаль востаннє вигравав Іван Банзерук у 2017 році.

Раніше Сергій Светличний встановив національний рекорд на командному чемпіонаті Європи в Чехії.