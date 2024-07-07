Кохан став призером Діамантової ліги у метанні молота

Український легкоатлет Михайло Кохан виборов бронзу на етапі Діамантової Ліги у метанні молота, який проходить у Франції.

Найкращий результат він показав з третьої спроби — 75,13 м, поступившись лише двом полякам Павелу Файдеку (75,72 м) та Войцеху Новицькому (75,17 м).

Нагадаємо, напередодні Кохан пропустив фінал чемпіонату України через хворобу, якої він зазнав ще під час чемпіонату Європи, що проходив у італійському Римі. Тоді українець, попри температуру 39 градусів, здобув бронзу.