Українські параатлети з одним рекордом Європи здобули дві медалі чемпіонату світу

Під час шостого дня змагань чемпіонату світу з параатлетики-2025 українські спортсмени поповнили скарбничку здобутків збірної України двома нагородами та одним європейським рекордом.

Вчора, 2 жовтня, у Нью-Делі (Індія) українці двічі побували на подіумі. Спочатку дворазовий срібний призер Паралімпійських ігор Микола Жабняк виборов бронзу у метанні диска в класі F37 (середні порушення опорно-рухового апарату з одного боку тіла).

Із результатом 52,79 метра він посів третє місце, програвши тільки чемпіону світу з Мексики Луїсу Карлосу Лопесу (56,59 метра) та срібному призеру японцю Ямато Шімбо (54,50 метра).

Пізніше ще одну нагороду у штовханні ядра виборола чинна паралімпійська чемпіонка Анастасія Москаленко. У класі F32 (важкі порушення опорно-рухового апарату, особливо в тулубі й нижніх кінцівках. Атлети змагаються сидячи) вона завершила змагання із результатом 8,07 метра, що стало новим європейським рекордом.

Проте, на жаль, цього не вистачило, щоб виграти золото чемпіонату світу, яке здобула Ванні Гелена Бріто Олівейра з Бразилії. Срібна паралімпійська призерка оновила власний світовий рекорд, штовхнувши ядро на 8,49 метра. Москаленко ж завершила змагання другою.

Таким чином, Україна має тепер десять медалей чемпіонату світу з параатлетики-2025. На рахунку українців 3 золота, 3 срібла та 4 бронзи. Такі результати дозволяють збірній України посідати 14 місце медального заліку ЧС-2025.

