Українські стрибуни у висоту поборються за медалі на чемпіонаті Європи

Сьогодні, 11 червня, відбудеться передостанній день чемпіонату Європи з легкої атлетики, який триває в Римі. Україну на континентальній першості представляє 46 спортсменів.

За медалі в 5-й день ЧЄ поборються Олег Дорощук та Владислав Лавський. Українські атлети виступлять у фіналі стрибків у висоту серед чоловіків. Змагання відбудуться у вечірній сесії чемпіонату Європи.

Дивитися пряму трансляцію змагань можна на телеканалі та сайті Суспільне Спорт.

Розклад виступів українських спортсменів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики на11 червня

11:35. Стрибки у довжину, жінки, кваліфікація: Оксана Малогловець

11:45. Естафета 4х400 м, чоловіки, перший забіг

12:27. Естафета 4х400 м, жінки, перший забіг

15:25. Метання списа, чоловіки, кваліфікація: Артур Фельфнер

21:35. Стрибки у висоту, чоловіки, фінал: Олег Дорощук, Владислав Лавський

Наразі в активі України чотири медалі на континентальній першості. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Також бронза в активі Людмили Оляновської (спортивна ходьба на 20 км) та Михайла Кохана (метання молота)

Чемпіонат Європи-2024 у Римі триватиме до 12 червня.