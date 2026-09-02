П'ять українських легкоатлетів виступлять на першому Абсолютному ЧС-2026

П'ять українських легкоатлетів отримали ліцензії на Абсолютний чемпіонат світу-2026. Відбір за світовим рейтингом завершився після його оновлення у середу, 2 вересня.

Першою з українок на змагання відібралася олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх. Ще чотири представники України отримали ліцензії за підсумками світового рейтингу.

Україну на Абсолютному ЧС-2026 представлять:

Ярослава Магучіх – стрибки у висоту;

Олег Дорощук – стрибки у висоту;

Юлія Левченко – стрибки у висоту;

Ірина Геращенко – стрибки у висоту;

Михайло Кохан – метання молота.

Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики (World Athletics Ultimate Championship) вперше відбудеться 11–13 вересня 2026 року в Будапешті. Надалі його планують проводити раз на два роки як фінал легкоатлетичного сезону.

Головна особливість змагань — обмежена кількість учасників: не більше восьми у небігових дисциплінах і 16 — у бігових. Також буде розіграно рекордний для легкої атлетики призовий фонд у 10 мільйонів доларів. Переможці отримають по 150 тисяч.

До участі запрошені переможці Олімпіади-2024, чемпіонату світу та Діамантової ліги, а також найкращі за світовим рейтингом-2026.

Ще одна особливість – відсутність традиційних медалей. Замість них переможці отримають спеціальні трофеї.

Нагадаємо, нещодавно на етапі Континентального туру в Гайльбронні Ярослава Магучіх посіла друге місце у жіночих змаганнях зі стрибків у висоту.