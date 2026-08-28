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Повернулася на рівень: Климець – про перемогу на "срібному" етапі Континентального туру

Денис Іваненко — 28 серпня 2026, 09:09
Повернулася на рівень: Климець – про перемогу на срібному етапі Континентального туру
Ірина Климець
Getty Images

Лідерка збірної України з метання молота Ірина Климець поділилась емоціями від перемоги на етапі Континентального туру в Сомбатхеї.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Уродженка Волині продемонструвала один із найкращих результатів останніх сезонів – 70,56 м. Після невдалої кваліфікації Євро-2026 це вже другий міжнародний подіум для Климець поспіль.

До цього вона стала бронзовою призеркою у фінському Еспоо. Ірина розповіла, що після чемпіонату Європи могла достроково завершити сезон.

"За Євро дуже засмутилася. Думала, що все, я буду ніде стартувати. Приїхала додому через шість днів після змагань, абсолютно там не тренувалася. Приїхала та пішла на тренування все одно, бо не було що робити.

Я не сильно вражена результатом. Просто трошки задоволена, що хоч якісь результати змогла показати. Я вже говорила, що на тренуваннях все йде добре цього року та результати були значні. Так, я повернулася на рівень, коли у 2019 році метала на тренуваннях за 71-72 м", – сказала Климець.

Нагадаємо, що на Євро-2026 українська легкоатлетка не відібралася до фіналу. Вона показала 15-й загальний результат у кваліфікації.

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