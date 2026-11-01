У віці 34 років пішла з життя дворазова учасниця Олімпійських ігор
Пішла з життя чемпіонка Європи з легкої атлетики та дворазова учасниця Олімпійських ігор Сіара Маджіан.
Про це повідомили у BBC.
Спортсменка померла у віці 34 років після тривалої боротьби з раком кишечника четвертої стадії.
Маджіан у 2024 році стала чемпіонкою Європи з бігу на дистанції 1500 метрів, вигравала срібні та бронзові медалі першості – у 2022 та 2016 роках відповідно.
Також спортсменка представляла Північну Ірландію на двох Олімпійських іграх – у 2016 та 2020 роках. На змаганнях у Ріо Маджіан дісталась півфіналу, а в Токіо не змогла подолати кваліфікацію.
В активі легкоатлетки не одне звання чемпіона країни: чотири в бігу на 800 метрів, три на 1500.
Раніше повідомлялось, що на 95 році життя померла легендарна українська легкоатлетка Радченко.