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У віці 34 років пішла з життя дворазова учасниця Олімпійських ігор

Володимир Максименко — 1 листопада 2026, 13:35
У віці 34 років пішла з життя дворазова учасниця Олімпійських ігор
BBC

Пішла з життя чемпіонка Європи з легкої атлетики та дворазова учасниця Олімпійських ігор Сіара Маджіан. 

Про це повідомили у BBC.

Спортсменка померла у віці 34 років після тривалої боротьби з раком кишечника четвертої стадії.

Маджіан у 2024 році стала чемпіонкою Європи з бігу на дистанції 1500 метрів, вигравала срібні та бронзові медалі першості – у 2022 та 2016 роках відповідно.

Також спортсменка представляла Північну Ірландію на двох Олімпійських іграх – у 2016 та 2020 роках. На змаганнях у Ріо Маджіан дісталась півфіналу, а в Токіо не змогла подолати кваліфікацію.

В активі легкоатлетки не одне звання чемпіона країни: чотири в бігу на 800 метрів, три на 1500.

Раніше повідомлялось, що на 95 році життя померла легендарна українська легкоатлетка Радченко.

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