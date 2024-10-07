🥈 Легкоатлетка-скороходка Сахарук посіла друге місце на турнірі в Іспанії

Українська легкоатлетка-скороходка Марія Сахарук посіла друге місце на турнірі III GP Internacional Madrid Marcha Silbo Telecom, який проходив в Іспанії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Сахарук показала результат 45 хвилини та 3 секунди, поступившись лише італійці Антонеллі Пальмізано, яка подолала дистанцію на 61 секунду швидше. Пальмізано – срібна призерка ОІ-2020.

Третьою фінішувала Ноелія Варгас із Коста Ріки, яка відстала від українки на 14 секунд.

Міжнародні змагання зі спортивної ходьби в столиці Іспанії Мадриді проходили в рамках World Athletics Race Walking Tour Gold.

Нагадаємо, тхеквондист Самір Мірзоєв приніс Україні бронзову нагороду на чемпіонаті світу серед юніорів.