Переможниця Олімпійських ігор потрапила в ДТП та отримала струс мозку

Американська стрибунка у довжину Тара Девіс-Вудхолл потрапила в аварію, внаслідок якої отримала струс мозку.

Про це вона повідомила у своєму Інстаграмі. Деталі додає ESPN.

"Минулого тижня я потрапила у лобове зіткнення, коли їхала на тренування. Я отримала струс мозку та інші травми, через які не можу тренуватися. Зараз я працюю разом із командою та лікарями над тим, щоб одужати, але не впевнена, чи встигну підготуватися до участі в Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики наступного тижня. Слідкуйте за подальшими новинами", – написала спортсменка.

Як зазначається, американка їхала на парковці зі швидкістю близько 32 км/год, коли інший автомобіліст наїхав на її машину, що спричинило лобове зіткнення.

Через отримані травми спортсменка ризикує пропустити новостворений турнір, який називається Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. За виграш у ньому дають 150 тисяч доларів.

Зауважимо, що Девіс-Вудхолл є золотою призеркою Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Окрім того, вона стала чемпіонкою світу у 2025 році та тріумфувала на світовій першості в приміщенні у 2024 році.

Нагадаємо, що через отриману на тренуваннях травму Абсолютний чемпіонат світу пропустить індійський метальник списа Нірадж Чопра.