Дюплантіс: Бубка розширював межі та домінував протягом багатьох років

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс перебуває в Остраві, Чехія, де буде змагатися на турнірі Ostrava Golden Spike. Під час спілкування з журналістами він згадав про українського стрибуна з жердиною Сергія Бубку.

Слова шведа цитує Sport.cz.

Йому пригадали, що Бубка в Остраві стрибнув 6 метрів і 3 сантиметри, що на той час у 1987 році стало новим світовим рекордом.

Чи був для мене Бубка натхненням? Він був таким. Особливо те, як він розширював межі та домінував протягом багатьох років. Коли я ріс, я хотів досягти чогось подібного. Я навіть не знав, що в Чеській Республіці було встановлено світовий рекорд, тож, можливо, колись я теж його тут встановлю", – сказав Дюплантіс.

Нещодавно Арман побив світовий рекорд. Дворазовий олімпійський чемпіон зробив це на домашньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Таким чином, Дюплантіс побив світовий рекорд вже 12-й раз у кар’єрі. Вперше він зробив це у лютому 2020 року, взявши висоту в 6,17 метра. Після цього швед 11 разів покращував попередній рекорд на 1 см.

У нього поцікавилися, коли він перетне межу в 6 метрів і 30 сантиметрів.

"Я ще не думав про це, але кожен світовий рекорд має значення. 6 м 30 см – це близько, але я не зосереджуюся на світових рекордах", – додав зірковий швед.

Свій останній світовий рекорд Сергій Бубка показав у вересні 1994 року. Тоді він подолав позначку 6 м і 14 см. У приміщенні Сергій здолав висоту 6 м і 15 см. Сталося це в 1993 році у Донецьку.

Нагадаємо, у липні 2023 року журналісти Bihus.info виявили, що сімейна фірма колишнього очільника НОК працює на тимчасово окупованих територіях і продає паливо окупантам. У листопаді 2023 року СБУ заочно повідомила про підозру співзасновнику та директору фірми Монблан Василю Бубці, брату колишнього голови Національного олімпійського комітету Сергія Бубки.