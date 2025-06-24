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Дюплантіс: Бубка розширював межі та домінував протягом багатьох років

Руслан Травкін — 24 червня 2025, 21:20
Дюплантіс: Бубка розширював межі та домінував протягом багатьох років
Арман Дюплантіс
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Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс перебуває в Остраві, Чехія, де буде змагатися на турнірі Ostrava Golden Spike. Під час спілкування з журналістами він згадав про українського стрибуна з жердиною Сергія Бубку.

Слова шведа цитує Sport.cz.

Йому пригадали, що Бубка в Остраві стрибнув 6 метрів і 3 сантиметри, що на той час у 1987 році стало новим світовим рекордом.

Чи був для мене Бубка натхненням? Він був таким. Особливо те, як він розширював межі та домінував протягом багатьох років. Коли я ріс, я хотів досягти чогось подібного.

Я навіть не знав, що в Чеській Республіці було встановлено світовий рекорд, тож, можливо, колись я теж його тут встановлю", – сказав Дюплантіс.

Нещодавно Арман побив світовий рекорд. Дворазовий олімпійський чемпіон зробив це на домашньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Таким чином, Дюплантіс побив світовий рекорд вже 12-й раз у кар’єрі. Вперше він зробив це у лютому 2020 року, взявши висоту в 6,17 метра. Після цього швед 11 разів покращував попередній рекорд на 1 см.

У нього поцікавилися, коли він перетне межу в 6 метрів і 30 сантиметрів.

"Я ще не думав про це, але кожен світовий рекорд має значення. 6 м 30 см – це близько, але я не зосереджуюся на світових рекордах", – додав зірковий швед.

Свій останній світовий рекорд Сергій Бубка показав у вересні 1994 року. Тоді він подолав позначку 6 м і 14 см. У приміщенні Сергій здолав висоту 6 м і 15 см. Сталося це в 1993 році у Донецьку.

Нагадаємо, у липні 2023 року журналісти Bihus.info виявили, що сімейна фірма колишнього очільника НОК працює на тимчасово окупованих територіях і продає паливо окупантам. У листопаді 2023 року СБУ заочно повідомила про підозру співзасновнику та директору фірми Монблан Василю Бубці, брату колишнього голови Національного олімпійського комітету Сергія Бубки.

Легка атлетика Сергій Бубка Арман Дюплантіс

Арман Дюплантіс

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