Будемо закладати базу на 2,11 м: тренерка Магучіх – про амбіції після історичного "золота" на ЧС у приміщенні

Денис Іваненко — 21 березня 2026, 13:05
Магучіх і Степанова
Тетяна Степанова оцінила виступ Ярослави Магучіх на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні, де українська стрибунка у висоту здобула "золото".

Її слова цитує Суспільне Спорт.

Тренерка була дуже задоволена результатом. Спеціалістка заявила, що на цьому вони не збираються зупинятись і ставлять найамбітніші цілі на сезон.

"Емоції дуже зашкалюють. Я вірила, що вона повинна добре стрибати і, як завжди, мені хотілось 2,06 м, 2,08 м, 2,11 м. Дуже рада, що зібралися, але ще є над чим працювати. Будемо йти далі, закладати базу, щоб стрибати 2,11 м, бо поки що я не бачу того розбігу, який мені хотілося б. Гадаю, що ми відпрацюємо", – заявила Степанова.

Зазначимо, що Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд (2,10 м) на етапі Діамантової ліги в Парижі у 2024 році. Вона перевершила досягнення Стефки Костадінової, яке трималось із 1987 року.

Нагадаємо, що в сезоні-2026 найвищою підкореною планкою українки є 2,03 метра на Меморіалі Дем'янюка у Львові. Завдяки ж перемозі на ЧС-2026 у приміщенні Ярослава переписала історію легкої атлетики України, ставши абсолютною національною рекордсменкою.

