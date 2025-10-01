Насолоджується осінніми Карпатами: Левченко поділилася атмосферними знімками з відпочинку

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко вирішила трохи перепочити після насиченого спортивного сезону.

В Instagram спортсменка поділилася серією атмосферних фото з відпочинку в Карпатах, де насолоджується красою осінніх гір та свіжим повітрям.

На світлинах видно, як Юлія розслабляється серед мальовничих краєвидів, зупиняючись, щоб зробити фото на фоні лісів і туманних гірських схилів.

Фанати одразу відзначили, що спортсменка виглядає щасливою та сповненою енергії, що обов’язково допоможе їй у підготовці до наступного сезону.

Нагадаємо, напередодні в Токіо відбувся фінал чемпіонату світу зі стрибків у висоту серед жінок. Перемогу у змаганнях святкувала австралійка Нікола Оліслагерс, а Левченко завершила фінал на п’ятому місці, розділивши його з австралійкою Елеанор Паттерсон.

Після змагань Юлія поділилася враженнями від виступу в стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2025 у Токіо.