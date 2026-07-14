Перед зустріччю з Магучіх та Геращенко: Паттерсон здобула перемогу на "золотому" етапі Континентального туру в Будапешті

Австралійська стрибунка у висоту Елеанор Паттерсон з результатом 2 метри здобула золоту медаль за підсумками "золотого" етапу Континентального туру в угорському Будапешті.

30-річна атлетка підкорила цю планку з першої спроби. Далі Паттерсон намагалася подолати 2.02 метра, проте всі три спроби виявилися невдалими. Завдяки цьому результату австралійка повторила свій найкращий результат сезону.

Срібною призеркою стала її землячка Нікола Оліслагерс. Найкращий стрибок спортсменки склав 1.98 метра.

Бронзова нагорода дісталася чорногорці Марії Вукович. Вона теж стрибнула на 1.98 метра, однак з третьої спроби, через що поступилася другою сходинкою Оліслагерс. Попри це, 34-річна атлетка побила рекорд своєї країни у цій дисципліні.

Зазначимо, що Паттерсон і Оліслагерс змагатимуться з українками Ярославою Магучіх та Іриною Геращенко на Діамантовій лізі в Лондоні. Ці змагання відбудуться 18 липня.

Нагадаємо, що Магучіх вже у цьому сезоні перемагала Елеанор Паттерсон, здобувши "золото" на етапі Діамантової ліги в марокканському Рабаті та на етапі Континентального туру у хорватському Загребі.