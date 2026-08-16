Українці сильні й дуже мотивовані: Магучіх — про своє третє золото ЧЄ

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх після здобуття "золота" у фіналі зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики зазначила, що, попри емоційну складність після чотирьох років повномасштабної війни, наші атлети все одно вмотивовані, аби перемагати.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Завжди приємно здобувати золоту нагороду для своєї країни і для людей. Звичайно, дуже швидко час летить, тому що перше своє золото чемпіонату Європи я виграла у 2022 році. Тобто це був перший рік війни.

Вже чотири роки ми перебуваємо у стані війни. І, звичайно, емоційно трішечки складно, але ми сильні. Українці сильні й дуже мотивовані. Тому ми, спортсмени, стрибаємо і робимо все, щоб показувати найкращі результати".

Нагадаємо, що, подолавши 1,97-метрову планку з першого разу, Магучіх обійшла всіх суперниць та здобула свою третю золоту медаль континентальної першості.

Також зазначимо, що українка повторила рекорд іспанської легкоатлетки Рут Бейтьї. Тільки цим двом спортсменкам вдавалося тріумфувати на чемпіонаті Європи з легкої атлетики тричі поспіль.