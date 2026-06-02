Український стрибун з жердиною виграв золото на міжнародному турнірі у Чехії
Українець Олександр Онуфрієв став переможцем міжнародного турніру Меморіал Йозефа Одложила, що проходив у Празі.
24-річний стрибун з жердиною з першої спроби взяв планки на висоті 5,21 та 5,40 м. Переможець змагань визначився на позначці 5,50 м. Онуфрієв взяв висоту з другої спроби, а Гантеру Гарретсону зі США знадобилося три стрибки.
Тож золоту медаль здобув представник України, а "срібло" – американський стрибун.
Меморіал Йозефа Одложила, Чехія
Стрибки з жердиною, чоловіки
- 1. Олександр Онуфрієв (Україна) – 5,50 м
- 2. Гантер Гарретсон (США) – 5,50 м
- 3. Артур Коль (Іспанія) – 5,41 м
Від початку літнього сезону Онуфрієв також відзначився бронзовою нагородою на турнірі в кіпрському Лімассолі, який відбувся наприкінці травня. Тоді спортсмен посів третє місце, подолавши висоту 5,40 метра.
Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх виграла "золото" етапу Діамантової ліги у Рабаті. Юлія Левченко показала четвертий результат.