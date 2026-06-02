Український стрибун з жердиною виграв золото на міжнародному турнірі у Чехії

Українець Олександр Онуфрієв став переможцем міжнародного турніру Меморіал Йозефа Одложила, що проходив у Празі.

24-річний стрибун з жердиною з першої спроби взяв планки на висоті 5,21 та 5,40 м. Переможець змагань визначився на позначці 5,50 м. Онуфрієв взяв висоту з другої спроби, а Гантеру Гарретсону зі США знадобилося три стрибки.

Тож золоту медаль здобув представник України, а "срібло" – американський стрибун.

Меморіал Йозефа Одложила, Чехія

Стрибки з жердиною, чоловіки

1. Олександр Онуфрієв (Україна) – 5,50 м

(Україна) – 5,50 м 2. Гантер Гарретсон (США) – 5,50 м

3. Артур Коль (Іспанія) – 5,41 м

Від початку літнього сезону Онуфрієв також відзначився бронзовою нагородою на турнірі в кіпрському Лімассолі, який відбувся наприкінці травня. Тоді спортсмен посів третє місце, подолавши висоту 5,40 метра.

Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх виграла "золото" етапу Діамантової ліги у Рабаті. Юлія Левченко показала четвертий результат.