Онуфрієв фінішував п'ятим у фіналі стрибків із жердиною на чемпіонаті Європи-2026

Український легкоатлет Олександр Онуфрієв фінішував 5-м у фіналі чемпіонату Європи-2026 зі стрибків із жердиною.

Українець дуже успішно стартував у фінальному старті. Онуфрієв із другого стрибка взяв 5,55 метра та з першої – 5,70. Таку висоту він підкорив лише втретє у своїй кар'єрі. Це особистий рекорд Олександра.

Після другої спроби він посідав третю сходинку.

Але на цьому успішний шлях легкоатлета з України закінчився. Онуфрієв використав усі три спроби на висоті 5,85, але так і не підкорив її.

Переможцем фіналу прогнозовано став Арман Дюплантіс. Це четверте "золото" Європи для шведа. Новоспечений чемпіон Бірмінгема-2026 тріумфував із результатом 6,15 метра.

Чемпіонат Європи-2026. Фінал зі стрибків із жердиною (чоловіки)

1. Мондо Дюплантіс (Швеція) – 6,15 метра

2. Еммануїл Караліс (Греція) – 6,00

3. Батіст Тьєрі (Франція) – 5,85

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5. Олександр Онуфрієв (Україна) – 5,70

Нагадаємо, Онуфрієв зумів подолати кваліфікацію з результатом у 5,45 метра. Він став першим українцем з 2012 року, який відібрався у фінал чемпіонату Європи в стрибках із жердиною. 14 років тому в Гельсінкі Максим Мазурик посів 8 місце.