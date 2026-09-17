Олімпійська чемпіонка розповіла про зневагу до спортивної ходьби серед керівництва легкої атлетики

Олімпійська чемпіонка зі спортивної ходьби Марія Перес заявила, що до її дисципліни серед керівних кіл існує зневага.

Її слова передає Mundo Deportivo.

"Я намагаюся привернути увагу до цієї теми й говорю відверто. Мені довелося, як кажуть ЗМІ, сісти за один стіл із видатними чоловіками, щоб мене запросили на перший гала-вечір World Athletics. Мене не запрошували навіть після завоювання олімпійської медалі, мене не запрошували навіть після подвійної перемоги на чемпіонаті світу в Будапешті. Це означає, що у вищих ешелонах щось у ходьбі не подобається, чи не так? Я не боюся говорити. Адже саме World Athletics приймає ці зміни, чи не так?", – розповіла атлетка.

Перес обурена, що коли вона встановлювала світовий рекорд у Бірмінгемі, туди не приїхав ані президент World Athletics (Себастьян Коу), ані хтось із його наближених. Там був лише голова іспанської федерації. Натомість, за її словами, на змаганнях бігунів на доріжці чиновники сидять у повному складі.

"На тій церемонії в Бірмінгемі була присутня одна з найвидатніших постатей світової легкої атлетики, а її президента чи когось із близьких людей там не було. Був лише Рауль Чападо, який також є президентом RFEA – організації, що отримує вигоду, коли ми завойовуємо медалі.

Я завжди буду боротися за інтереси своєї федерації, національної збірної та всіх іспанців. Але також дратує, що до нас ставляться не так, як до тих, хто виступає на біговій доріжці. Адже потім ти йшов на бігову доріжку і бачив там усіх".

Зауважимо, що Марія Перес протягом кар'єри здобула дві медалі на Олімпіаді-2024 в Парижі ("золото" у змішаній естафеті та "срібло" в спортивній ходьбі на 20 км). Вона чотири рази ставала чемпіонкою світу та двічі здобувала перші місця на європейських першостях.

Окрім того, на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики у Бірмінгемі Перес встановила світовий рекорд серед жінок у напівмарафоні із результатом 1:30:06. Українка Людмила Оляновська у тих змаганнях, до речі, посіла третє місце.